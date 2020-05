Fase 2, il modulo di autocertificazione per spostamenti tra regioni

Scaricabile dal sito del Viminale, il nuovo modello serve a chi deve spostarsi fuori regione per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità o motivi di salute. Sarà possibile usare ancora quello vecchio, barrando le parti non più attuali

Il nuovo modulo di autocertificazione per spostarsi tra diverse regioni si può scaricare da questo link sul sito del Viminale. Da oggi 18 maggio, infatti, è consentito il libero spostamento solo all'interno della propria regione, mentre per spostarsi altrove è ancora necessario avere una valida motivazione da inserire nel modulo. È comunque possibile utilizzare il vecchio modello, barrando le voci non più attuali. La nuova autodichiarazione, in ogni caso, può essere eventualmente compilata al momento del controllo in presenza delle autorità.