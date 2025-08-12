Papa Leone XIV amplia il welfare dipendenti: 5 giorni ai neo papà

Esplora tutte le offerte Sky
L’Adlv accoglie in modo molto positivo il Rescriptum ex audientia SS.MI, approvato dal Santo Padre, che introduce novità su permessi di paternità, diritti dei genitori di figli inabili o in situazioni di disabilità grave, concessione di assegni familiari. Sono norme per le quali l'Adlv si è battuta per anni, frutto di un lavoro continuo e minuzioso che l’Associazione ha portato avanti nel tempo

Papa Leone XIV approva i permessi di paternità, per i diritti dei genitori con figli affetti da disabilità o inabili richiesta da tempo dall’Adlv (Associazione dipendenti laici del Vaticano). "Un lavoro che ha previsto un paziente ascolto delle problematiche dei propri iscritti, la verifica e l’approfondimento di situazioni particolari, e che ha messo in luce le discrepanze tra le normative vaticane e quelle italiane ed europee", afferma in una nota l'Associazione dopo le novità in ambito di tutela dei lavoratori approvate dal Pontefice.

Le dichiarazioni per la tutela dei diritti

"Continueremo a verificare e segnalare eventuali situazioni anomale nei vari dicasteri e uffici, affinché i dipendenti, così come le loro famiglie, siano pienamente rappresentati e tutelati. In tema di provvidenze familiari, rimane qualche proposta ancora in sospeso - precisano dall'Associazione - al di là del reddito, ad esempio, riteniamo che ogni famiglia con figli abbia diritto agli assegni familiari, seppur in misura proporzionale alla propria situazione patrimoniale. Quanto alla disabilità, argomento particolarmente sensibile, i Pontefici, in questi anni, hanno sempre ribadito che i disabili, questi ragazzi 'speciali', abbiano piena dignità e che la loro integrazione debba passare anche attraverso il lavoro. Ci auguriamo che questo concetto venga pienamente recepito a anche in Vaticano. Ringraziamo il Santo Padre e i rappresentanti dell'Ulsa, quindi, per questo Rescritto e confidiamo sempre nella collaborazione di tutti e nel sostegno degli associati, che ci auguriamo diventino sempre più numerosi e supportivi”. 

