Angelus, Papa: "In un mondo diviso siate sentinelle di pace"

Le parole di Leone XIV durante la preghiera della domenica in piazza San Pietro. Il pontefice ha anche invitato i leader mondiali che prendono le decisioni ad assumersi la responsabilità delle conseguenze che queste hanno sulle popolazioni, ricordando l'80esimo anniversario della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki

"Affidiamo a Maria questo desiderio e questo impegno: ci aiuti Lei ad essere, in un mondo segnato da tante divisioni, 'sentinelle' di misericordia e di pace, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II e come ci hanno mostrato in modo così bello i giovani venuti a Roma per il Giubileo". Lo ha detto il papa, Leone XIV, durante l'Angelus da piazza San Pietro ricordando il monito della Veglia di Preghiera per la XV Giornata Mondiale della Gioventù, del 19 agosto 2000, lanciato da san Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla conclusione del Giubileo dei Giovani.

"Chi decide ha responsabilità delle conseguenze sulle popolazioni" "Continuiamo a pregare perchè si ponga fine alle guerre - ha continuato il pontefice - l'80esimo anniversario dei bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti, quanti prendono le decisoni tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni, non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace".