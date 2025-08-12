Psicoterapeuta morto a Modena con cintura al collo, ipotesi omicidio

Esplora tutte le offerte Sky
Psicoterapeuta morto a Modena con una cintura al collo, c'è anche l'ipotesi omicidio

Cronaca

Il 78enne è stato trovato nella sua casa di Modena, lo scorso 26 luglio. La scoperta è stata fatta dalla polizia dopo che alcuni amici avevano fatto una segnalazione

ascolta articolo

Si chiamava Raffaele Marangio l'uomo trovato morto con una cintura al collo nella sua casa di Modena, lo scorso 26 luglio. La scoperta è stata fatta dalla polizia dopo che alcuni amici avevano fatto una segnalazione. Sulla morte dell'uomo, psicoterapeuta e docente di 78 anni, stanno indagando gli investigatori con la ricostruzione delle frequentazioni delle sue ultime ore. Non si esclude l'ipotesi omicidio.

Chi era Raffaele Marangio

Marangio era anche presidente e responsabile della formazione di Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico e culturale dell'individuo e della comunità) di Modena, che aveva fondato nel 1996 e aveva sede a casa sua. Laureato in pedagogia ad indirizzo psiologico nel 1973, si legge nel curriculum di Marangio sul sito dell'associazione, dal 1991 era abilitato come psicologo psicoterapeuta dopo il percorso quadriennale in psicoterapia all'Istituto di psicoterapia analitica di Firenze. Successivamente aveva frequentato il master in Gestalt Counselling all'Aspic di Roma. Dal 2008 era stato docente a contratto di Psicologia Clinica al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche della Facoltà di Medicina e Chirugia del'Università di Modena.

