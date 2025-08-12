Meteo, in arrivo improvvisi e forti temporali. Ecco dove

Come spiega il meteorologo Stefano Rossi de ilMeteo.it, quelli che colpiranno l’Italia saranno temporali di calore, più propriamente chiamati temporali termoconvettivi, che nascono proprio in giornate di cielo sereno e caldo come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Il sole infatti, con la sua energia, scalda il suolo e le rocce. “L’aria a contatto con il terreno, riscaldandosi, diventa più leggera e inizia a salire verso l’alto. Durante la sua ascesa incontra strati d’aria via via più freddi e, raffreddandosi, raggiunge il punto di condensazione”. In quel momento si formano i primi cumuli bianchi che restano innocui a meno che non ci siano umidità abbondante ed energia sufficiente per far crescere le nubi rapidamente. In quel caso, le nuvole diventano nere, si alza il vento e improvvisamente arrivano “scrosci violenti, raffiche improvvise, tuoni e lampi che rimbombano tra le valli, a volte accompagnati da grandine”.