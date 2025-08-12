Meteo, in arrivo improvvisi e forti temporali. Ecco dove

Introduzione
L’Italia è avvolta da un anticiclone africano di aria bollente che, nella giornata di oggi, ha portato ben 11 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma) ad avere il bollino rosso per l’allerta caldo. Un’allerta che domani, 13 agosto, si estenderà ad altre città (Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo). Nonostante l’ondata di calore, però, nelle prossime ore non mancheranno improvvisi e violenti temporali che colpiranno solo alcune zone del Paese. Si tratta, come spiega il meteorologo de ilMeteo.it, di temporali termoconvettivi che hanno origine proprio da giornate di estremo calore. Vediamo nel dettaglio che condizioni attendono l’Italia nelle prossime ore.
Quello che devi sapere
Temporali in arrivo
L’estremo caldo non esclude i temporali, anzi. L’anticiclone di matrice africana, pur mantenendo le temperature roventi, lascia anche spazio a rapidi, forti e improvvisi temporali che colpiranno alcune zone d’Italia, risparmiandone molte altre. La giornata di martedì 12 agosto è iniziata all’insegna della stabilità atmosferica e di cieli in prevalenza sereni ovunque. Nel corso del pomeriggio, però, proprio nel mezzo delle ore più calde della giornata, sui rilievi nasceranno i classici temporali estivi di calore. Particolarmente interessata la zona alpina di Nord-Ovest ma anche alcuni tratti della dorsale appenninica centrale e meridionale come su Lazio, Abruzzo e Campania.
Temporali termoconvettivi
Come spiega il meteorologo Stefano Rossi de ilMeteo.it, quelli che colpiranno l’Italia saranno temporali di calore, più propriamente chiamati temporali termoconvettivi, che nascono proprio in giornate di cielo sereno e caldo come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Il sole infatti, con la sua energia, scalda il suolo e le rocce. “L’aria a contatto con il terreno, riscaldandosi, diventa più leggera e inizia a salire verso l’alto. Durante la sua ascesa incontra strati d’aria via via più freddi e, raffreddandosi, raggiunge il punto di condensazione”. In quel momento si formano i primi cumuli bianchi che restano innocui a meno che non ci siano umidità abbondante ed energia sufficiente per far crescere le nubi rapidamente. In quel caso, le nuvole diventano nere, si alza il vento e improvvisamente arrivano “scrosci violenti, raffiche improvvise, tuoni e lampi che rimbombano tra le valli, a volte accompagnati da grandine”.
Temporali sui rilievi
Ad essere colpiti da questi rapidi e improvvisi temporali nelle prossime ore saranno principalmente le zone dei rilievi. Questo perché nelle aree di montagna i temporali termoconvettivi trovano terreno fertile in quanto, spiega ancora il meteorologo, “i rilievi favoriscono il sollevamento dell’aria calda, mentre le masse d’aria in quota, spesso più fredde, amplificano l’instabilità”.
Le previsioni nel dettaglio
Ecco quindi che l’Italia, pur essendo dominata dall'anticiclone africano Caronte, subirà qualche rovescio pomeridiano sull'arco alpino e sui rilievi del Centro, localmente di forte intensità. Rovesci che, pur essendo rapidi e localizzati, sui rilievi potrebbero prolungarsi fino al venerdì di Ferragosto: possibili i classici acquazzoni pomeridiani su Alpi e Prealpi e sulle zone interne dell'Appennino.
Le previsioni di oggi al Nord
L'anticiclone africano Caronte è sempre ben presente su tutte le regioni. Dopo una mattinata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dappertutto, nel corso delle ore pomeridiane aumenterà la nuvolosità sui settori alpini e prealpini. Valori massimi attesi tra i 32-33 gradi di Aosta e Venezia e i 35-36 gradi delle altre città.
Le previsioni di oggi al Centro e in Sardegna
Anche sulle regioni centrali prosegue senza sosta il dominio dell'anticiclone: al mattino il cielo potrà risultare sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che aumenterà un po' la nuvolosità sui rilievi, specie laziali, anche con occasionali brevi temporali. Valori massimi compresi tra i 30 gradi di Pescara e i 38 di Roma e Firenze.
Le previsioni di oggi al Sud e in Sicilia
Caronte mantiene le condizioni prevalentemente stabili. Tra pomeriggio e sera, però, ecco che aumenterà un po' la nuvolosità lungo la costa della Campania e sul litorale tirrenico calabrese, ma non sono attese precipitazioni. Valori massimi attesi tra i 30-31 gradi di Bari e Palermo e i 36 di Napoli.
Temporali di calore anche domani
Il caldo africano con l’anticiclone Caronte proseguirà anche nella giornata di domani che, tuttavia, non sarà esente da temporali di calore nelle ore più calde del dì, ovvero a partire dal primo pomeriggio. Da segnalare quindi la possibilità di qualche breve acquazzone estivo sui settori montuosi del Centro-Nord e in Campania. Altrove caldo intenso e afoso con notti tropicali.