Coronavirus, a Roma nuova segnaletica per far rispettare le distanze

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha diffuso oggi su Facebook un’immagine delle nuove segnaletiche che il Comune sta realizzando in città per far rispettare le distanze di sicurezza durante la Fase 2 dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE A ROMA). Nella foto postata dalla prima cittadina della Capitale, si possono vedere le nuove grafiche realizzate davanti all'ufficio centrale dell'Anagrafe in via Petroselli e nel mercato di via cola di Rienzo, nel quartiere Prati, “che ricordano la distanza da tenere in modo semplice ed efficace”, scrive Raggi. “Possiamo essere vicini anche rispettando le distanze”, è il messaggio riportato dalla segnaletica a terra. “In questo momento - prosegue il post della sindaca - è molto importante continuare a mantenere il distanziamento fisico per limitare al massimo il rischio di contagio”.

"Rendere fase 2 più facile"

Create con vernici atossiche, le scritte sono realizzate gratuitamente dalla società Jungle. “Stiamo cercando - aggiunge Raggi - di rendere questa 'Fase 2' più facile da affrontare per tutti i cittadini. Sono certa che i romani continueranno a comportarsi con responsabilità, come hanno già fatto nella prima fase dell’emergenza”, conclude la sindaca, invitando i suoi concittadini a non abbassare la guardia “per non vanificare tutti gli sforzi compiuti”.