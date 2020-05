Autocertificazione, dal 18 maggio serve solo per uscire dalla regione

Il nuovo decreto stabilisce che fino al 3 giugno ci si potrà spostare all’interno dei confini regionali senza dover compilare alcun modulo. Obbligatorio invece per chi viaggia fuori dalla regione in cui si trova: lo spostamento rimane comunque consentito soltanto per motivi di lavoro, urgenza o salute

Da lunedì 18 maggio 2020 l’autocertificazione non sarà più necessaria per spostarsi all'interno del territorio regionale. Lo stabilisce il nuovo decreto sul coronavirus, che detta le regole fino al 31 luglio. All’interno dei propri confini regionali, dunque, gli spostamenti saranno liberi e non sarà necessario compilare alcun modulo, fermo restando che vanno rispettate le misure di sicurezza come il divieto di assembramenti e il distanziamento sociale. Il modulo rimane invece necessario, come ora, per spostarsi tra regioni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE)