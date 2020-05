1/15 ©Getty

Riparte oggi 16 maggio alle 15.30 la Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, dopo lo stop dovuto alle restrizioni per l'emergenza Coronavirus. Ecco come si presentano gli ingressi degli stadi prima del fischio d'inizio. La Bundesliga va in onda in esclusiva su Sky Sport

Riparte la Bundesliga: tutte le partite in diretta su Sky Sport