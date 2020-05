Fca chiede finanziamento di 6,3 mld con garanzia Stato

Pd, Azione e 5Stelle ritengono inopportuna la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a una società che ha scelto di portare la sede legale in Olanda e quella fiscale in Gran Bretagna. Il gruppo fa sapere che la somma sarà destinata esclusivamente alle attività italiane

Fca ha avviato la procedura, così come previsto dal Decreto Liquidità, per chiedere un finanziamento per tre anni, con la garanzia della Sace, quindi dello Stato, fino a 6,3 miliardi di euro. L’azienda fa sapere, con una nota, che la somma sarà “destinata esclusivamente alle attività italiane del Gruppo FCA e al sostegno della filiera dell’automotive in Italia, composta da circa 10.000 piccole e medie imprese, a seguito alla riapertura degli stabilimenti italiani, avviata a fine aprile” dopo l’emergenza Coronavirus. Pd, Azione e 5Stelle hanno giudicato inopportuna la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a una società che ha scelto di portare la sede legale in Olanda e quella fiscale in Gran Bretagna. “Fca è un’azienda italiana che occupa tantissimi lavoratori”, ha risposto il premier Giuseppe Conte.