Coronavirus, Totti a passeggio per Roma con mascherina e cappellino

Francesco Totti si è concesso una domenica pomeriggio di relax assieme alla moglie Ilary Blasi, con una passeggiata per il centro di Roma, tra Pantheon, piazza Navona, Fontana di Trevi e via del Corso. Grazie alle mascherine protettive, l’ex capitano della Roma è tornato a spasso per le vie della Capitale senza il rischio di essere riconosciuto e fermato ad ogni passo per selfie e autografi. Totti è andato in giro con il volto coperto e un capellino in testa, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram. “Detto…fatto", ha scritto commentando le foto condivise sui social, che ritraggono lui e la moglie davanti alla Fontana di Trevi.