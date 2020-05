Conferenza stampa di Conte sul nuovo Dl aperture, stasera in diretta

Il premier parlerà dopo le 19.45, ancora non è stato fissato l'orario di inizio. In queste ore si lavora al decreto che dovrà tradurre in norme l'accordo raggiunto ieri tra Regioni e governo, firmato oggi dal presidente Mattarella

Il premier Giuseppe Conte terrà stasera una conferenza stampa. Non si sa ancora l'orario preciso d'inizio. Secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio dovrebbe parlare comunque dopo le 19.45. L'accordo tra governo e Regioni sulle riaperture che, ieri, ha fissato le linee guida per le riaperture nella fase 2 dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus, è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I DATI SUL CONTAGIO IN ITALIA).