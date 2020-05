Mulan, live action 2020: la data d’uscita al cinema del film

Molti i live action particolarmente attesi dai fan della Disney. Basti pensare a “Hercules”, la cui produzione non è ancora iniziata, eppure l’hype dei fan è già altissimo. Il pubblico non vede l’ora di poter apprezzare la nuova versione cinematografica di “Mulan”, che è ancora oggi uno dei film d’animazione più amati.

Lo scorso 3 aprile era stato annunciato un rinvio del progetto, tenendo conto dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), che ha portato alla chiusura dei cinema nel mondo. La prima data d’uscita fissata era quella del 27 marzo, ormai ampiamente superata. La nuova data indicata fu quella del 24 luglio, che la produzione conferma di voler rispettare. Nessun ritardo ulteriore oltre i quattro mesi già indicati in precedenza.

Nonostante si faccia ancora fatica a ipotizzare un normale ritorno in sala, “Mulan” non subirà ulteriori ritardi. Sarà al cinema una settimana dopo un altro attesissimo film: “Tenet” di Christopher Nolan.

Mulan, le ultime news

In merito alla questione “Mulan” e non solo si è espresso Bob Chapek, intervistato dalla “CNBC”: “Credo che sarà una situazione a gradi, come con i nostri parchi. Ritengo ci siano molti desideri repressi che spettatori e fan vogliono vedere esauditi”.

C’è dunque tutta l’intenzione di spingere per una riapertura generale, seppur nel rispetto delle norme. In quest’ottica si incastra la scelta di non posticipare ulteriormente “Mulan”. Il CEO si è inoltre detto ottimista sulla possibilità di rispettare la data d’uscita per il live action di Niki Caro.



Forti rassicurazioni per uno dei film più attesi dell’anno, che vanterà il seguente cast: