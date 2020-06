"Gli effetti dell'emergenza sanitaria – ha sottolineato Il ministro di beni culturali e turismo - hanno avuto ricadute significative su tutti i settori della cultura, a partire dall'industria cinematografica dove la prolungata chiusura delle sale e l'interruzione delle produzioni e dei set sta avendo effetti ancora profondi. L'intera filiera ha bisogno di ripartire e di nuovi investimenti. Questi due decreti, che seguono i diversi provvedimenti già messi in campo dal governo per tutelare lavoratori e imprese, sono un importante intervento per aiutare la ripresa".

I due decreti

I 120 milioni di euro per il cinema e l'audiovisivo sono ripartiti in due decreti, ricorda la nota. Il primo, del valore di 100 milioni di euro, rafforza il 'Fondo per il cinema e l'audiovisivo' previsto dalla legge Cinema del 2016 per finanziare gli investimenti delle imprese cinematografiche e audiovisive, dalla produzione alla distribuzione. Il secondo decreto, del valore di 20 milioni di euro, potenzia le misure a sostegno delle sale cinematografiche previste per il 2020. In particolare, viene assegnato un

contributo a fondo perduto di 10.000 euro a ciascuna sala cinematografica che farà richiesta, a cui si sommerà un ulteriore contributo calcolato in misura proporzionale ai mancati incassi. A questi 20 milioni di euro, conclude la nota, se ne aggiungeranno presto altri 20 milioni non appena sarà approvato in Parlamento l'emendamento al dl Rilancio, su cui il Mibact ha già dato parere favorevole, che prevede la destinazione delle risorse per il 2020 del Piano straordinario sale al Fondo cinema.