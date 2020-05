Tenet, in arrivo il secondo trailer del film di Christopher Nolan

Tutto il mondo del cinema è in fibrillazione per l’uscita del nuovo trailer di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire negli Stati Uniti il prossimo il 17 luglio (Coronavirus permettendo). Ad aumentare l’attesa uno spot televisivo sul film andato in onda nella giornata di ieri. VIDEO

Anche con il mondo del cinema silenziato dall’effetto Coranavirus ( Vai allo speciale ) Christopher Nolan fa sempre rumore. Si è infatti creata molta attesa riguardo al suo ultimo film Tenet, soprattutto perchè, non solo si tratta, di uno dei lungometraggi più attesi dell'anno ma anche perché ad oggi, rimane una delle poche opere confermate in uscita nelle sale.

Apparently, a new #Tenet trailer is dropping tomorrow. TV spot evidently just aired during #TheMaskedSinger pic.twitter.com/UJR8k7tKij

approfondimento

Tenet, Robert Pattinson parla del film di Christopher Nolan

Restano ancora molti dubbi sulla trama, anche se si fa largo la certezza che non si tratti affatto di una spy story tradizionale come era trapelato soltanto qualche mese fa. Il regista Christopher Nolan, in un' intervista ha chiarito che la pellicola parte come un film di spionaggio ma andrà verso mete differenti. Le uniche certezze che abbiamo è che il cast è composto da Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh



, ha spiegato che la pellicola "Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma andremo verso mete differenti. Attraverseremo generi diversi in una formula, spero, fresca ed emozionante.