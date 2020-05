Fase 2, cinema e tv: firmato protocollo per ripresa delle produzioni

"Le organizzazioni dei lavoratori, degli artisti, delle imprese di produzione cineaudiovisiva, degli autori - si legge nel comunicato ufficiale che accompagna il protocollo - hanno trovato oggi convergenza sul testo del protocollo di sicurezza per tutte le fasi della lavorazione di un’opera, dagli uffici al set". Il documento si muove "nel solco di quanto già indicato nel protocollo sanitario condiviso il 24 aprile scorso dal Governo e dalle Parti Sociali, Associazioni dei datori di lavoro e Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro". E stabilisce "in dettaglio i comportamenti, le responsabilità, le procedure da adottare, gli strumenti da utilizzare per evitare la possibilità di contagio da Covid-19 ( LO SPECIALE - GRAFICHE ) nella delicata fase di ripresa della produzione, in particolare sui set".

Le regole per la sicurezza sui set

Gli attori saranno sottoposti a tampone (o comunque "ai test scientifici più affidabili") per escludere la positività a Covid-19, "immediatamente prima dell’inizio delle riprese" e ripeteranno tali test con cadenza almeno settimanale, anche in assenza di sintomatologia". Useranno le mascherine, come tutto il resto della troupe, quando non saranno in scena o al 'trucco e parrucco'. Gli strumenti utilizzati per truccare, pettinare e microfonare gli attori saranno "monouso oppure a uso esclusivo dei singoli componenti del cast oppure igienizzati dopo ogni utilizzo e a fine giornata". "I costumi di scena saranno individuali e non condivisi dai singoli attori/generici, finché non saranno stati igienizzati".

Per i frequentatori del set "è fortemente raccomandato l’utilizzo di app per il contact-tracing, come ad esempio l’app 'Immuni', quando disponibili".



Sono queste alcune delle regole contenute nel protocollo sanitario che, in larghissima parte, riprende le norme di prevenzione comuni a tutti gli ambienti di lavoro, ed è diviso in due parti: la prima per le regole da seguire negli uffici di produzione e nella preparazione delle attività di produzione; la seconda per le regole da tenere sul set con troupe, attori e comparse.