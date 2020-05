Fase 2, Zaia: "La Mostra del Cinema di Venezia si farà a settembre"

"La Mostra del Cinema di Venezia si farà a settembre come previsto". Lo conferma Luca Zaia, governatore del Veneto, che è nel Cda. "Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del Cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo

BIENNALE DI ARCHITETTURA RINVIATA AL 2021

Qualche giorno fa era stato annunciato il rinvio al 2021 della 17/a Biennale di architettura di Venezia, How will we live together? curata da Hashim Sarkis. Le date previste erano dal 29 agosto al 29 novembre ed è stato tutto posticipato al prossimo anno, da sabato 22 maggio a domenica 21 novembre, a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE).

Di conseguenza, anche la 59/a Esposizione Internazionale d'Arte, curata da Cecilia Alemani, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2021, è stata a sua volta posticipata al 2022, durerà 7 mesi e si terrà da sabato 23 aprile a domenica 27 novembre.