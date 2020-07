Fino al 19 luglio tutti i film del franchise dedicato alle quattro ruote andranno in onda sul canale dedicato Sky Cinema Fast & Furious, disponibile anche su NOW TV e On Demand. Ecco i più amati veicoli che sono stati protagonisti al fianco di Vin Diesel, Paul Walker e soci

Fino al 19 luglio, Sky Cinema Collection (canale 303) mette il turbo e si trasforma in Sky Cinema Fast & Furious, mandando in onda a rotazione tutti i film della saga cinematografica tanto amata dagli appassionati di cinema action e di quattro ruote.

Dal primo capitolo del 2001 fino al recente spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw, del 2019, sarà possibile rivivere le emozioni di tutte le pellicole che hanno avuto per protagonisti divi leggendari come Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Jason Statham. I titoli sono disponibili anche su NOW TV e On Demand nella collezione FAST & FURIOUS.

Un’occasione imperdibile per ammirare non solo i tanti action hero fisicati o le bellissime attrici (FOTO) che hanno recitato nei diversi film. Soprattutto, potremo rifarci gli occhi vedendo in azione le strepitose auto da corsa che sono entrate a far parte del franchise. Si tratta sempre di veicoli da sogno, ma ce ne sono alcune che sono entrate nei cuori dei fan più delle altre: ecco le migliori auto della saga di Fast and Furious.

Fast & Furious: le 5 auto più amate

5. Mitsubishi Eclipse approfondimento Fast & Furious: le cinque sequenze più adrenaliniche della saga

L’automobile usata da Brian O’Conner quando ancora era un agente sotto copertura intento a farsi strada nel mondo delle corse clandestine. Tamarro al punto giusto, con il suo verde fluo e le decorazioni sopra le righe questo modello del 1995 decisamente non passava inosservato. Certo, non fa una bella fine, ma nonostante tutto è rimasta per sempre nel cuore dei fan della serie, e in particolare degli ammiratori del compianto Paul Walker (FOTO), che ha interpretato Brian fino alla sua tragica morte in un incidente stradale nel 2013.

4. Nissan Skyline GT-R R34

Certo, in 2 Fast 2 Furious, secondo capitolo della saga, questo bolide non ha tutto il tempo che meriterebbe per mettere in luce le sue doti. Ma le poche sequenze che lo vedono in azione sono davvero sfolgoranti e gli valgono il quarto posto nella classifica delle migliori auto di Fast & Furious. A usarla è Brian, che grazie a essa riesce a vincere una rocambolesca gara con tanto di salto di ponte che si sta alzando.

3. Ford Mustang approfondimento 7 curiosità su Fast and Furious

Questo gioiellino del 1967 fa la sua comparsa nel finale di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Apparteneva al padre di Sean Boswell (Lucas Black), ma rispetto a quando guidava papà ha avuto bisogno di un piccolo ritocchino: ecco che il motore originale viene così sostituito con quello di una Nissan Skyline GT-R. Un’accoppiata un po’ fantasiosa, ma vincente, che non può che solleticare il voyeurismo degli amanti delle quattro ruote.

2. Toyota Supra Mark IV

Recuperata da Brian nel primo film della saga da una discarica e portata al garage dei Toretto, questa splendida vettura del 1994 viene rimessa a nuovo ed esce così veloce dal “trattamento” da essere in grado di battere in gara una Ferrari F-355 Spider. Tornerà a più riprese nel corso di Fast and Furious e sarà l’auto consegnata da Brian a Dom per aiutarlo alla fine del film.