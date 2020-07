Fast & Furious: le cinque sequenze più adrenaliniche della saga

In attesa dell’uscita in sala nel 2021 dell’ultimo capitolo della saga, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, posticipata in seguito all’emergenza Covid-19, da sabato 4 a domenica 19 luglio su Sky Cinema Collection andranno in onda tutti gli otto episodi (insieme anche al recente spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw) che compongono una delle serie cinematografiche più amate di sempre

Un adrenalinico antipasto Da quasi vent’anni a questa parte (il primo film risale al 2001), le avventure di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker, hanno poco alla volta scaldato i cuori di milioni di appassionati inizialmente raccontando sfide ad altissima velocità con auto truccate, poi poco per volta prendendo sempre più le caratteristiche di una saga action con tanto di task force specializzata e terrorismo internazionale. Tra corse clandestine, inseguimenti mozzafiato ed esplosioni dall’alto tasso spettacolare, l’adrenalina è sicuramente l’ingrediente fondamentale alla base della serie. Abbiamo così provato a isolare cinque sequenze che tolgono il fiato per un rapido antipasto di quello che vi aspetta!

Fast and Furious

Seppur oggi la saga sia decisamente amata e seguita con un numero sempre crescente di appassionati, il primo film è quello a cui ancora in moltissimi si sentono maggiormente legati. Mantenendo dimensioni narrative e produttive inferiori rispetto agli anni più recenti, l’esordio in scena di Toretto e O’Conner ha lasciato il segno nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Due ragazzi di strada pronti a tutto pur di diventare i sovrani della pista. La prima gara che li vede testa a testa è ormai leggenda. Una sequenza da tachicardia con le vetture al neon che sfrecciano nel cuore della notte. Un viaggio lungo una manciata di minuti che sembra non finire mai e che si conclude con la sentenza che ancora oggi è la più citata e celebrata dell’intera serie: "Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro. L’importante è vincere".

Fast 2 Furious

Il successo di Fast and Furious è palese a tutti così, con soli due anni di distanza, ecco che la saga inizia a prendere forma con un sequel. Per questo episodio, Vin Diesel lascerà spazio a Tyrese Gibson anche se gli occhi di tutto il pubblico saranno catturati dalla bellezza ipnotica di Eva Mendes. Durante un inseguimento nel bel mezzo di un’autostrada, il personaggio di Paul Walker realizza una manovra al contempo tanto spettacolare quanto suicida, invertendo la rotta del suo mezzo e procedendo a tutta velocità in retromarcia. Il gesto atletico, se così possiamo definirlo, ha fatto Storia. Mi raccomando, non provate a imitarlo e se proprio proprio volete imparare come si fa, non vi resta che prendere qualche lezione alla Scuola guida Brian O’Conner.

Fast & Furious 5

Come abbiamo già anticipato, poco alla volta la saga ha preso connotati sempre più legati al cinema action con plot narrativi derivati dai film di spionaggio. Le auto tuttavia rimangono sempre protagoniste e sarà proprio il connubio tra questi due elementi a dar vita a un nuovo gusto cinematografico. A tal proposito, impossibile non citare parte della lunga sequenza finale di Fast & Furiosu 5 girata a Rio de Janeiro dove due vetture, ovviamente guidate dai nostri protagonisti, non solo saranno al centro di un inseguimento mozzafiato ma dovranno anche trascinare con sé una cassaforte dalle dimensioni “leggermente” ingombranti. A cominciare da questo film, il granitico Dwayne Johnson si unirà al cast divenendo uno dei personaggi più amati del gruppo.

Fast & Furious 7

Divenuto tristemente celebre per essere l’ultimo episodio della serie interpretato da Paul Walker (scomparso tragicamente proprio durante la lavorazione del film), Fast & Furious 7 si chiude con una sequenza finale strappalacrime che ha commosso gli spettatori di tutto il mondo. Un addio a un amico prima ancora che a un personaggio indimenticabile. Tuttavia, il film non rinuncia all’azione e allo spettacolo esplosivo dei roboanti motori. Nel particolare, è doveroso citare la strepitosa sequenza di Abu Dhabi dove, a dispetto di quello che afferma la forza di gravità, le auto sembrano essere davvero in grado di volare tra un grattacielo e l’altro.

Fast & Furious 8