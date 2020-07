1/15 ©Kika Press

Le spiagge del Messico di "Puerto Escondido", le acque cristalline di "The Beach" o le strade della Capitale in "Vacanze Romane" (1953): ci sono film che ci fanno viaggiare pure restando comodamente seduti sul divano di casa. Il capolavoro interpretato da Audrey Hepburn e Gregory Peck è tra questi. Attraverso la loro corsa in Vespa, si può vivere l'ebrezza di essere per le strade di Roma

Estate in città? I migliori film per chi non va in vacanza