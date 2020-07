Estate in città? I migliori film per chi non va in vacanza

13/14

S.O.S. - Summer Of Sam (Spike Lee, 1999). New York, 1977: il Bronx è terrorizzato da un serial killer che sente i cani parlare e si firma "Son of Sam". Come spesso accade nei film di Spike Lee, monta subito la tensione e le indagini si trasformano in un'isterica caccia alle streghe. Film "minore" di Lee, ma molto godibile.