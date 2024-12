12/25

Alla foce del fiume Stella, a Marano Lagunare in Friuli-Venezia Giulia, si spostano i concorrenti di MasterChef per la loro prima prova in esterna. “Benvenuti ai Casoni di Marano Lagunare”, dice Locatelli. Menù rosso e menù blu sono entrambi a tema lagunare. Il vincitore dell’Invention Test è Simone, quindi spetta a lui scegliere tra rosso e blu. “Chef, scelgo il rosso”, risponde a Locatelli, perché l’anguilla del menù blu è un pesce con cui dice di non trovarsi a suo agio. Avrà fatto bene? Scopriremo di no...



Masterchef Italia, la nuova edizione al via il 12 dicembre. Lo spot a tema natalizio