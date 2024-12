MasterChef Italia, quando inizia e dove vederlo

Sotto l'occhio vigile dei giudici, decine di aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro valore tra i fornelli. Dal 12 dicembre riaprono le amate e ambitissime cucine di MasterChef Italia, appuntamento tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Manca ormai pochissimo alla riapertura delle cucine di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, si riaccende con la nuova attesissima stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E gli aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco per dimostrare il loro valore tra i fornelli. Sono cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, estrazione sociale e culturale, diversissimi tra loro eppure con un sogno o un obiettivo in comune, quello di diventare il nuovo MasterChef Italiano.

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione di MasterChef Italia