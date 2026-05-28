La pellicola, un action-fantasy presentato con un trailer durante l'edizione appena conclusasi del Festival di Cannes, si inserisce in un contesto produttivo in rapida trasformazione, in cui la tecnologia non si limita più a supportare il cinema tradizionale ma ne diventa il motore centrale

Alla 79° edizione del Festival di Cannes ha fatto il suo esordio un progetto cinematografico destinato a riaccendere il dibattito sull’evoluzione dell’industria audiovisiva: Hell Grind, primo lungometraggio realizzato interamente con l’intelligenza artificiale generativa. La pellicola, un action-fantasy presentato con un trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) durante la rassegna francese, si inserisce in un contesto produttivo in rapida trasformazione, in cui la tecnologia non si limita più a supportare il cinema tradizionale ma ne diventa il motore centrale. Il film si distingue non solo per la sua natura sperimentale, ma anche per le modalità produttive e i costi, che ribaltano molte delle logiche consolidate dell’industria. Con un budget complessivo di circa 500.000 dollari, Hell Grind si presenta come un caso estremo di riduzione dei tempi e delle risorse, pur mantenendo una durata di 95 minuti e un impianto narrativo completo.

Struttura narrativa e contenuti del film Sul piano narrativo, Hell Grind si configura come un action-adventure dalle tinte dark fantasy ambientato in una dimensione infernale e distopica. La storia segue quattro ladri di strada che, dopo un colpo fallito, finiscono per aprire un varco verso l’inferno. Il protagonista, Roco, intraprende un viaggio attraverso una wasteland distopica con l’obiettivo di salvare Lulu, figura femminile che rappresenta anche il suo interesse amoroso. Hell Grind si colloca come un esperimento radicale nel panorama cinematografico contemporaneo, dove velocità produttiva, riduzione dei costi e automazione spinta ridefiniscono i confini tra creazione artistica e calcolo computazionale. Il suo debutto a Cannes non segna soltanto una presentazione ufficiale, ma contribuisce ad alimentare un confronto sempre più acceso sul futuro stesso del linguaggio cinematografico. Approfondimento The Brutalist, polemiche per l'uso dell'intelligenza artificiale

Budget, costi e centralità dell’intelligenza artificiale La struttura economica del progetto evidenzia un dato particolarmente significativo: l’80% del budget totale, pari a circa 400.000 dollari, è stato destinato esclusivamente all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Una scelta che sposta radicalmente il baricentro produttivo rispetto alle produzioni cinematografiche tradizionali, dove gran parte delle risorse viene solitamente impiegata per cast e lavorazioni sul set. Nel confronto con l’industria standard, il divario appare ancora più evidente. Una produzione di analoga portata richiederebbe generalmente investimenti a partire da 50 milioni di dollari, sottolineando la distanza tra il modello convenzionale e quello sperimentato da Hell Grind. La realizzazione del film è stata affidata alla startup di San Francisco Higgsfield AI, società valutata 1,3 miliardi di dollari, che ha concepito il progetto come una vetrina tecnologica per il mercato hollywoodiano. La produzione ha fatto uso principalmente di Seedance 2.0 per la generazione video, mentre il sistema sviluppato da Higgsfield ha avuto il compito di garantire coerenza visiva tra le sequenze, pur senza ricorrere a modelli proprietari. Approfondimento Cinema, l'intelligenza artificiale protagonista a Cannes

Produzione accelerata: 2 settimane per un film Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la tempistica complessiva della lavorazione. L’intero film Hell Grind, infatti, è stato completato in meno di due settimane, un intervallo che, nel contesto dell’industria cinematografica tradizionale, risulterebbe difficilmente paragonabile a qualsiasi fase produttiva standard. Il processo creativo si è basato su una logica iterativa: ogni input generava circa 15 secondi di materiale video, sottoposto poi a ripetute revisioni fino al raggiungimento di una versione considerata utilizzabile. Questo metodo ha reso la produzione più simile a un processo di selezione e assemblaggio che a una ripresa cinematografica convenzionale. Approfondimento Val Kilmer torna al cinema grazie all’intelligenza artificiale

Ben 16.181 generazioni per 25 minuti di film Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la costruzione dei primi 25 minuti del film Hell Grind ha richiesto un lavoro computazionale estremamente frammentato. Sono state generate complessivamente 16.181 clip prima di arrivare a 253 inquadrature finali effettivamente utilizzate. Ogni clip, della durata media di circa 15 secondi, è stata ottenuta attraverso prompt estremamente dettagliati, spesso composti da circa 3.000 parole, equivalenti a 17-18 mila caratteri. Questi input, a loro volta, venivano generati con il supporto dell’intelligenza artificiale stessa, in un ciclo di produzione fortemente automatizzato. Adil Alimzhanov, tra i principali responsabili creativi di Higgsfield AI, ha descritto il processo come una continua orchestrazione di modelli generativi come Google Veo 3. Il risultato finale è stato ottenuto attraverso un lavoro di selezione delle migliori versioni prodotte da molteplici tentativi, in una logica assimilabile a un collage di output. Approfondimento Tilly Norwood, il SAG-AFTRA contro l'attrice IA: "Non ha emozioni"

Continuità visiva e criticità tecniche Uno degli ostacoli principali del progetto è stato mantenere una coerenza visiva stabile tra le diverse sequenze, soprattutto considerando la natura lunga del formato cinematografico. Il rischio di incorrere nel cosiddetto effetto AI slop è stato costante durante l’intero processo. Lo stesso Alimzhanov ha dichiarato che numerose generazioni sono state scartate a causa di imperfezioni evidenti, come movimenti innaturali degli occhi del protagonista Roco o una chiusura non corretta della mascella. Per ridurre queste anomalie, ogni prompt includeva istruzioni estremamente specifiche relative a risoluzione, illuminazione e persino tipologia di videocamera virtuale. L’illuminazione, in particolare, si è rivelata il parametro più critico, poiché i modelli tendono spesso a produrre una resa eccessivamente uniforme e artificiale. Per contrastare questo limite, le istruzioni venivano calibrate con grande precisione, definendo direzione e qualità della luce per evitare la tipica “patina da IA”. Approfondimento Chi è Tilly Norwood, l'attrice creata con l'AI che spaventa Hollywood

Il ruolo della startup Higgsfield AI non si propone, almeno per il momento, come una casa di produzione cinematografica tradizionale. Il suo modello di business si basa piuttosto sulla vendita in abbonamento di un software pensato come orchestratore di strumenti generativi. Il sistema integra diversi modelli video avanzati e aggiunge un livello proprietario di strumenti in grado di offrire un controllo quasi registico su personaggi e inquadrature. Tra le soluzioni offerte figura Cinema Studio 3.5, capace di generare automaticamente prompt complessi a partire anche da una singola pagina di sceneggiatura. Approfondimento Jackie Chan e Bruce Lee tornano al cinema (grazie all'AI)

Il confronto con altre sperimentazioni e il caso As Deep as The Grave Il progetto Hell Grind si inserisce in un panorama in cui l’intelligenza artificiale è già stata utilizzata in ambito cinematografico, sebbene quasi sempre in modo parziale. Tra gli esempi da ricordare, c'è sicuramente As Deep as The Grave, lungometraggio che ha utilizzato l’AI per “riportare in vita” l’attore Val Kilmer, distinguendosi però da Hell Grind per un impiego non integrale della tecnologia. Anche altre produzioni hanno adottato strumenti simili, ma sempre come supporto e non come elemento totalizzante dell’intero processo creativo. Approfondimento L’intelligenza artificiale e il cinema, tra passato e futuro