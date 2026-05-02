Oscar 2027, stop attori IA e nuove regole Academy

L’Academy ha approvato una riforma delle regole per i 99esimi Oscar, in programma nel 2027. Esclusi dalle candidature attori creati con intelligenza artificiale e sceneggiature non riconducibili ad autori umani. Cambiano le nomination attoriali, le modalità per il miglior film internazionale e alcune categorie tecniche. Le candidature saranno presentate tra agosto e novembre 2026
L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato una nuova riforma regolamentare in vista dei 99esimi Academy Awards, previsti nel 2027. Il cambiamento più rilevante riguarda l’intelligenza artificiale. Nelle categorie attoriali potranno concorrere esclusivamente interpreti umani. Le performance dovranno essere realizzate con il consenso degli attori e correttamente accreditate. Vengono così esclusi personaggi digitali e ricostruzioni generate da sistemi di IA, segnando una linea netta sul rapporto tra tecnologia e premi.
Sceneggiature e verifiche sui film candidati
Le nuove regole si estendono anche alla scrittura. Per essere eleggibili, le sceneggiature dovranno essere interamente riconducibili ad autori umani. L’Academy potrà richiedere ai produttori informazioni aggiuntive per verificare il livello di utilizzo di tecnologie generative nei film candidati. L’obiettivo dichiarato è garantire la centralità dell’autorialità artistica all’interno del processo creativo.
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Nomination attoriali e film internazionali
Cambiano anche le regole di ammissione e di voto. Nelle categorie attoriali, un interprete potrà ottenere più nomination nella stessa categoria se entrambe le performance risultano tra le cinque più votate. In passato, in caso di doppia presenza, veniva mantenuta solo la candidatura con il punteggio più alto. Novità anche per il miglior film internazionale: più opere provenienti dallo stesso Paese potranno essere ammesse alla selezione finale e un film non in lingua inglese potrà qualificarsi anche attraverso la vittoria di premi principali a Cannes, Venezia o Berlino. La candidatura sarà attribuita al film e non più al Paese, mentre il premio verrà ritirato dal regista.
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Categorie tecniche e calendario degli Oscar
La riforma interviene anche sulle categorie tecniche. Nel casting il numero massimo di statuette assegnabili passa da due a tre. Per la fotografia viene introdotta una shortlist fissa di 20 titoli nella fase preliminare. Modifiche anche per trucco e acconciatura, effetti visivi e canzone originale, insieme all’aggiornamento delle regole sulle campagne promozionali e sugli eventi dedicati ai membri dell’Academy, con maggiore attenzione ai requisiti di accessibilità. Le candidature dovranno essere presentate tra agosto e novembre 2026. I film eleggibili dovranno uscire in sala tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. La cerimonia si terrà il 14 marzo 2027 al Dolby Theatre di Los Angeles.
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