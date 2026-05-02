Oscar 2027, stop attori IA e nuove regole Academy

L’Academy ha approvato una riforma delle regole per i 99esimi Oscar, in programma nel 2027. Esclusi dalle candidature attori creati con intelligenza artificiale e sceneggiature non riconducibili ad autori umani. Cambiano le nomination attoriali, le modalità per il miglior film internazionale e alcune categorie tecniche. Le candidature saranno presentate tra agosto e novembre 2026

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato una nuova riforma regolamentare in vista dei 99esimi Academy Awards, previsti nel 2027. Il cambiamento più rilevante riguarda l’intelligenza artificiale. Nelle categorie attoriali potranno concorrere esclusivamente interpreti umani. Le performance dovranno essere realizzate con il consenso degli attori e correttamente accreditate. Vengono così esclusi personaggi digitali e ricostruzioni generate da sistemi di IA, segnando una linea netta sul rapporto tra tecnologia e premi.

Sceneggiature e verifiche sui film candidati Le nuove regole si estendono anche alla scrittura. Per essere eleggibili, le sceneggiature dovranno essere interamente riconducibili ad autori umani. L’Academy potrà richiedere ai produttori informazioni aggiuntive per verificare il livello di utilizzo di tecnologie generative nei film candidati. L’obiettivo dichiarato è garantire la centralità dell’autorialità artistica all’interno del processo creativo. Approfondimento Oscar 2027 e 2028, svelate le date dei premi

Nomination attoriali e film internazionali Cambiano anche le regole di ammissione e di voto. Nelle categorie attoriali, un interprete potrà ottenere più nomination nella stessa categoria se entrambe le performance risultano tra le cinque più votate. In passato, in caso di doppia presenza, veniva mantenuta solo la candidatura con il punteggio più alto. Novità anche per il miglior film internazionale: più opere provenienti dallo stesso Paese potranno essere ammesse alla selezione finale e un film non in lingua inglese potrà qualificarsi anche attraverso la vittoria di premi principali a Cannes, Venezia o Berlino. La candidatura sarà attribuita al film e non più al Paese, mentre il premio verrà ritirato dal regista. Approfondimento Oscar 2026, i vincitori sfilano dopo la premiazione