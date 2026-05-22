L'Odissea, Lupita Nyong'o risponde alle critiche razziste sul casting del film di NolanCinema
L'attrice interpreta Elena di Troia, che il poeta greco Omero aveva descritto "dalla pelle chiara, bionda", nonché "il volto che fece salpare mille navi". Tra i suoi detrattori c'è anche Elon Musk, ma lei ha replicato: "Il nostro cast è rappresentativo del mondo"
Lupita Nyong’o ha risposto alle critiche razziste ricevute per essere stata scelta come interprete di Elena di Troia nel film L’Odissea di Christopher Nolan. Il poeta greco Omero aveva descritto il personaggio mitologico “dalla pelle chiara, bionda”, nonché “il volto che fece salpare mille navi”, perché le sue nozze con Paride aveva dato inizio alla guerra di Troia. Il commentatore Matt Walsh, però, ha affermato che “nessuna persona al mondo pensa davvero che Lupita Nyong’o sia “la donna più bella del mondo””. Secondo lui, inoltre, il regista due volte premio Oscar sarebbe stato un “codardo” per averla scelta al posto di un’attrice bianca. Anche l’imprenditore Elon Musk ha protestato. Lo scorso febbraio aveva commentato il post di un utente su X che aveva definito “un insulto” a Omero il casting dell'attrice, sostenendo che Nolan avesse “perso la sua integrità”. Secondo lui, infatti, il regista, semplicemente, “vuole i premi”. Ora, in un’intervista alla rivista Elle, Nyong’o ha replicato alle polemiche. “Questa è una storia mitologica”, ha detto. “Sostengo pienamente le intenzioni di Chris e la versione di questa storia che sta raccontando. Il nostro cast è rappresentativo del mondo. Non sto perdendo tempo a pensare a una difesa. Le critiche ci saranno, che io risponda o meno”. In merito alla bellezza del personaggio di Elena, poi, ha precisato di voler approfondire anche altri aspetti più intimi: “Non si può recitare la bellezza. Voglio sapere chi è un personaggio. Cosa c'è oltre la bellezza? Cosa c'è oltre l'aspetto esteriore? Questo è il bello di lavorare su un testo così noto, che è stato studiato, interpretato e da cui sono state tratte diverse fonti. La ricerca potrebbe essere infinita. Il bello di lavorare con uno scrittore come Chris è che tutto è già scritto sulla pagina. L'indagine inizia dalle pagine che ti vengono fornite. È su quelle che mi sono basata”. Oltre all’attrice, anche Travis Scott ed Elliot Page, che interpretano ruoli non ancora svelati, hanno subito commenti razzisti e transfobici. Per Nyong’o, in ogni caso, la forza del film risiede proprio nella diversità del cast: "È davvero speciale far parte de L’Odissea, perché è un'opera grandiosa. Abbraccia mondi diversi. Ecco perché il cast è quello che è. Stiamo dando vita alla narrazione epica del nostro tempo”.
UN FILM EPICO
Il film L’Odissea di Christopher Nolan, atteso nei cinema il 16 luglio 2026, è il primo lungometraggio narrativo interamente girato con telecamere Imax. In precedenza, l’impresa sarebbe stata impossibile a causa dell’eccessivo rumore prodotto da tale tipologia di strumenti, che avrebbe quindi impedito di girare le scene più tranquille. Ora, tuttavia, un nuovo involucro per la pellicola, chiamato “blimp”, è in grado di ridurre significativamente il suono. “Il sistema dei dirigibili è una svolta”, aveva dichiarato nel novembre 2025 il regista a Empire Magazine. “Si può riprendere a pochi centimetri dal volto di un attore mentre sussurra e ottenere un suono utilizzabile. Questo apre le porte a momenti intimi di performance nel formato più bello del mondo”. L’adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero racconta il lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse (Matt Damon). Il cast include anche Tom Holland nei panni del figlio Telemaco, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal nel ruolo di Menelao, Corey Hawkins, Benny Safdie, Elliot Page e Travis Scott. “L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato nel settembre 2025 l’attore Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva aggiunto Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival.
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