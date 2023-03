5/12 ©IPA/Fotogramma

“THE GIRL” (LA RAGAZZA) - Nel 2016 l’artista approda a Broadway come protagonista di Eclipsed, spettacolo tratto dal romanzo di Danai Gurira che racconta la lotta per la sopravvivenza di cinque donne negli anni della guerra civile in Liberia. Un ruolo, quello de “la ragazza” che Lupita Nyong'o aveva già interpretato quando studiava recitazione: “È stato il mio primo personaggio e non me ne sono mai scordata. Ho promesso che l'avrei rifatto un giorno, da qualche parte in qualche luogo”

