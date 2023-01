Black Panther, Danai Gurira accenna alla serie spin-off su Okoye

L’attrice ha confermato durante un’ospitata in un programma televisivo che esiste ancora la possibilità di vedere l’attesa serie. Un progetto di cui si parla ormai da un paio d’anni e che potrebbe essere anche qualcosa di più che una semplice “origin story” del personaggio Condividi

Avevamo lasciato Okoye molto cambiata alla fine di Black Panther: Wakanda Forever. La guerriera interpretata da Danai Gurira era stata cacciata dal corpo militare delle Dora Milaje e costretta a rinunciare al suo ruolo di generale. Solo all'ultimo Shuri le aveva lanciato un'ancora di salvezza, creando per lei una nuova tecnologica armatura e conferendole una inedita qualifica (quella di "Midnight Angel"). Ora i fan, che hanno dimostrato di avere un attaccamento fortissimo verso il personaggio, sperano di non dover aspettare un terzo film per scoprire di più sul futuro della loro eroina preferita che presto potrebbe finalmente avere una serie tutta sua. Una timida conferma in questo senso è arrivata dalla stessa Danai Gurira.

Una gentile allusione vedi anche Danai Gurira, da Michonne di TWD a Okoye di Black Panther Ospite al The Late Show with Stephen Colbert, l’attrice americana di origini zimbabwesi ha confessato che il progetto di uno show interamente incentrato su Okoye non è andato in soffitta. Certo non si è potuta sbilanciare molto ma, dopo mesi di rumor, quantomeno ora sappiamo che l’idea di cui si è iniziato a parlare ormai due anni fa potrebbe ancora essere sviluppata. “Sarò onesta con te. Ho chiesto alla Marvel, e mi hanno detto che posso ‘alludere gentilmente’ alla possibilità che questa serie esista. Quindi, sto alludendo gentilmente. Ma solo gentilmente, eh!”, ha scherzato l’interprete del personaggio sul grande schermo. Una piccola ammissione che sicuramente fa felici i tanti ammiratori di Okoye, che da sempre si battono perché abbia ancora maggiore spazio. Basta pensare alla piccola polemica sulla mancanza del nome di Gurira nel poster di Avengers: Endgame, che venne subito corretto dopo le proteste online, per capire quanto la coraggiosa eroina sia amata. Va tuttavia capito su cosa verrebbe incentrato questo eventuale prodotto con lei, di cui si parla ormai da diverso tempo.

Una “origin story” o qualcosa di più? approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv Già a maggio del 2021 Deadline aveva scritto “Non dovrebbe sorprendere se il personaggio tornasse nella serie sul Regno del Wakanda”, suggerendo l’idea di una imminente serie spin-off autonoma. Allora sembrava che il progetto dovesse essere strutturato come una origin story di Okoye o delle Dora Milaje in generale. Ora tuttavia sulla struttura della serie, cui il regista Ryan Coogler parteciperà quantomeno in veste di produttore con la sua casa (la Proximity Media), ci sono però maggiori dubbi anche perché Black Panther: Wakanda Forever ha lasciato sul piatto diversi interrogativi che meriterebbero di essere affrontati. Soprattutto sarebbe un peccato non sfruttare il potenziale di un rapporto come quello tra Okoye e Aneka (Michaela Coel), che nel sequel del film vincitore di tre Oscar hanno avuto una traiettoria più o meno simile, finendo per diventare entrambe “Midnight Angel”. Staremo a vedere. Intanto ci limitiamo ad “alludere gentilmente” al fatto che il progetto non è stato lasciato in un cassetto, per la felicità di molti.