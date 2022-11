Lupita Nyong'o reciterà nello spin-off di A Quiet Place

La vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o è pronta a lasciare il segno nell'universo di A Quiet Place, tornando a recitare in un film horror dopo il ruolo in Us-Noi di Jordan Peele che ha lasciato senza parole pubblico e critica. L'attrice che a breve vedremo anche in Black Panther: Wakanda Forever è la protagonista del prossimo film spin-off , intitolato A Quiet Place: Day One, secondo quanto riportato da EW.

Non sappiamo chi interpreterà Nyong’o nel film, né sappiamo molto della trama, ma il titolo ci dà un grande suggerimento su ciò che il pubblico può aspettarsi. Parte di A Quiet Place II ha approfondito gli eventi di quando i mostruosi alieni - che arrivano quando avvertono un suono - sono arrivati ​​per la prima volta sulla terra, raccontato dal punto di vista della famiglia Abbott. Sappiamo che A Quiet Place: Day One si basa su un'idea originale di John Krasinski, che ha diretto e co-sceneggiato i primi due film, oltre a interpretare il padre Lee Abbott al fianco della moglie Emily Blunt.

Il futuro di A Quiet Place

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

L'obiettivo è espandere ulteriormente il franchise per aprire la strada a futuri spin-off, sequel e simili. Un film separato per seguire la trama di A Quiet Place del 2018 e A Quiet Place Part II del 2020 è previsto nel 2025. L’uscita di A Quiet Place: Day One è attualmente fissata per l'8 marzo 2024. Michael Sarnoski (Pig) dirigerà la nuova pellicola. Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller produrranno il film attraverso Platinum Dunes, mentre Krasinski sarà coinvolto come produttore.

A Quiet Place II, la sinossi ufficiale

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.