A Quiet Place 3 ufficiale: ecco la data di uscita

Il terzo capitolo di A Quiet Place arriverà nel 2025 , ma non sono stati rivelati altri dettagli sulla produzione. È comunque possibile che John Krasinski torni come sceneggiatore e regista del film. La nuova pellicola, confermata durante la presentazione dei futuri progetti della Paramount agli investitori, debutterà dopo la distribuzione di uno spin-off. Di certo A Quiet Place 3 continuerà la storia iniziata nel 2018 con il film di John Krasinski , successo che ha poi portato alla realizzazione del sequel. Krasinski ha anche ricoperto il ruolo di co-protagonista al fianco della moglie, Emily Blunt , e dei giovani attori Noah Jupe e Millicent Simmonds. Il film ha riscosso un grande successo in tutto il mondo incassando più di 350 milioni di dollari, e ha ricevuto un sequel nel 2020 con Cillian Murphy e Djimon Hounsou, intitolato A Quiet Place 2.

Ecco la sinossi del primo film: “Il mondo come lo conosciamo non esiste più, invaso da una razza di creature aliene sensibili al rumore che uccidono senza pietà qualsiasi cosa si muovi. I superstiti sono costretti a vivere in un eterno silenzio per evitare di essere scoperti e tra di loro vi è la famiglia Abbott, composta dai genitori Lee ed Evelyn e dai figli Marcus, Beau e Regan, quest'ultima affetta da un disturbo dell'udito. E quando un'immane tragedia segna per sempre i protagonisti, la lotta per sopravvivere diventa sempre più ardua e difficile”. Krasinski ha scritto e diretto anche il sequel, arrivato nei cinema a giugno 2021. Il film è stato uno dei primi a tornare in sala dopo allo stop causato dalla pandemia, incassando 297 milioni di dollari. Questa la sinossi del secondo capitolo: “In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia”.