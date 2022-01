A Quiet Place, spin-off rinviato: ecco la data

Paramount torna a rinviare svariati film. Tocca allo spin-off di A Quiet Place, e non solo, dopo i nuovi Mission: Impossible Condividi

Il Covid continua ad avere un peso enorme sulle produzioni cinematografiche. I calendari vengono ancora modificati per quanto riguarda le pellicole sulle quali gli studios decidono di puntare maggiormente. Un destino toccato anche allo spin-off di A Quiet Place. Così come accaduto a Mission: Impossible 7 e 8, anche quest’attesa pellicola si farà attendere dai fan ben sei mesi in più rispetto a quanto previsto inizialmente. Paramount ha infatti spostato la data d’uscita della pellicola dal 31 marzo 2023 al 22 settembre dello stesso anno.

approfondimento Jack Ryan 3, riprese terminate: rinnovata la serie con John Krasinski Una pessima notizia per i fan del franchise di John Krasinski ma una manna dal cielo per Michael Sarnoski, regista dello spin-off scelto dopo l’abbandono di Jeff Nichols. Il cambio dietro la macchina da presa ha portato anche a una relativa riscrittura del copione. Per questo motivo sei mesi in più di riprese risultano fondamentali per consegnare un progetto soddisfacente.

A Quiet Place spin-off approfondimento Oppenheimer, Emily Blunt nel nuovo film di Christopher Nolan? John Krasinski sarà ancora presente ma non come regista. Sarà infatti coinvolto come produttore con la sua Sunday Night. È inoltre autore del soggetto dello spin-off, sviluppato poi da altri. Si tratterà, dunque, di una pellicola ambientata nello stesso universo narrativo di A Quiet Place. Spazio però a nuove ambientazioni e personaggi, che dovranno a loro volta fare i conti con ciò che la Terra è diventata, un cambio di battaglia colmo di alieni divora uomini. Non è stato rivelato alcun dettaglio sulla trama di questo nuovo film. Non si sa nulla neanche del cast. Un elemento cruciale sarà verosimilmente rappresentato dal fatto che ora il mondo conosce il punto debole degli alieni. La scena finale di A Quiet Place 2, infatti, mostra come il segnale che rende le creature vulnerabili venga fatto ascoltare attraverso la stazione radio. In tanti si saranno resi conti dell’impatto avuto sugli esseri. Come verrà sfruttato tutto questo?