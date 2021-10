Jack Ryan 3, riprese terminate: rinnovata la serie con John Krasinski

I nuovi episodi vedono Jack Ryan anche in Italia. L’amato personaggio dovrà viaggiare attraverso l’Europa, implicato in una gigantesca cospirazione Condividi:

Non è mai semplice riuscire ad adattare al meglio le storie di un amato personaggio dei romanzi. Nel caso di Jack Ryan, però, si può dire che la missione è stata compiuta. Il protagonista vanta svariate differenze rispetto a quello creato da Tom Clancy ma il pubblico, tra affezionati e neofiti, ha di certo apprezzato la versione di John Krasinski. Commettere passi falsi in tal senso è molto facile, optando ad esempio per un volo decisamente noto e amato ma, al tempo stesso, del tutto inadatto al ruolo. È accaduto qualcosa del genere con i film di Jack Reacher, che hanno visto come protagonista Tom Cruise.

La serie TV dedicata a Jack Ryan prosegue però a gonfie vele. Lo show è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su NOW Smart Stick. Al fianco di Krasinski c'è Wendell Pierce nei panni di James Greer. Il loro rapporto è ben differente da quello dei romanzi ma funziona, al punto che il pubblico non vede l'ora di poter rivedere il duo in azione in tempi brevi, magari entro la fine del 2021.

Un post condiviso da Jack Ryan (@jackryanamazon)