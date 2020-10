Jack Ryan, John Krasinski a Roma per la terza stagione. FOTO

Foto rubate sul set e in strada. John Krasinski è ufficialmente tornato sul set di “Jack Ryan”, atteso per il 2021

Sono in corso le riprese della terza stagione di “Jack Ryan”, serie TV action con protagonista John Krasinski, tratta dalla saga letteraria di Tom Clancy. Sono comparse online delle fotografie dell’attore nella capitale, impegnato in alcune scene.

I fan che hanno avuto la possibilità di incontrarlo sono rimasti ammaliati dalla sua gentilezza. Una star del cinema e della TV USA che non dimentica l'importanza dei propri ammiratori. Ecco il suo commento: "Gli ho spiegato d'essere una grande fan e che ero lì ad aspettarlo. Gli ho anche detto che sono una grande fan di 'The Office' e che ero davvero felice fosse in grado di girare 'Jack Ryan'. È stato molto dolce e mi ha ringraziata. Credo avessero appena finito di girare e che stesse tornando in albergo. Era stanco ma si è fermato per una foto con me e altri 4 fan". Le foto scattate sul set lo mostrano impegnato in alcune scene all'aperto. È dunque ufficiale. Nella terza stagione Jack Ryan volerà in Italia, anche se non è dato sapere se la capitale sarà l'unica tappa nostrana e soprattutto quanta importanza avrà nella trama dei nuovi episodi.

Jack Ryan 3, cosa sappiamo Il 15 gennaio è stato annunciato l'arrivo di Paul Scheuring, creatore di "Prison Break", individuato come nuovo showrunner di "Jack Ryan", al posto di Carlton Cose. Gli ultimi mesi sono stati però a dir poco complessi per il mondo televisivo e cinematografico, il che ha portato a un nuovo cambio, con Vaun Wilmott alla guida del progetto. Non è ancora stato rivelato nulla in merito alla trama ma, stando a quanto visto nella seconda stagione, si può ipotizzare un impegno dell'analista contro grandi gruppi criminali in giro per il mondo. Considerando come la produzione preferisca girare il più possibile in loco, saranno svariati i viaggi in programma per Krasinski, il che potrebbe allungare ulteriormente i tempi delle riprese. Tempi già allungati a causa delle restrizioni dovute al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ci si attende però l'arrivo della terza stagione su Amazon Prime Video nel corso del 2021. Nessuna amara sorpresa per i fan dunque, nessun rinvio annunciato e nessun rischio di cancellazione.