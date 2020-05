The Office, il cast si riunisce a sorpresa per un matrimonio. VIDEO

Un nuovo amatissimo cast si aggiunge al novero dei tanti impegnati in reunion virtuali durante la quarantena dovuta all’emergenza coronavirus. Si tratta di quello di “The Office”. La storica comedy ha tenuto incollati dinanzi a un display milioni di fan in tutto il mondo. Un cast che, come per “Goonies”, “Ritorno al futuro” e “Lizzie McGuire”, tra gli altri, si è divertito tantissimo nel ritrovarsi in una maxi videochiamata.

A organizzare il tutto è stato John Krasinski. L’attore e regista ha infatti intrattenuto i propri fan nelle ultime settimane con uno show su YouTube, “Some Good News”. Krasinski ha come obiettivo quello di rallegrare le giornate dei propri spettatori, subissati da news drammatiche relative alla pandemia che chiunque è stato costretto a fronteggiare.

The Office, la reunion

John Krasinski non ha mai dimenticato l’universo di “The Office”, il che comprende tanto il cast quanto i fan. Lo dimostra il fatto d’aver ospitato due ammiratori dello show, officiandone il matrimonio. Il conduttore ha voluto fare le cose per bene e, dopo aver raccontato le splendide storie della settimana, provenienti da varie parti del mondo, ha raccontato la storia dei due sposini.

Alla videochiamata si sono aggiunti poi i loro genitori e i migliori amici dei due. Zac Brown, in collegamento, ha dedicato loro una canzone scritta per l’occasione e, rapidamente, si sono aggiunti altri membri del cast: Jenna Fischer, Steve Carell, BJ Novak, Mindy Kaling, Brian Baumgartner, Creed Bratton, Kate Flannery, Ed Helms, Rainn Wilson, Ellie Kemper, Oscar Nunez, Phyllis Smith e Angela Kinsey. L’intero gruppo ha poi tentato di riprodurre una scena della serie. Una danza svolta prima del matrimonio tra Jim Halpert e Pam beesly, ovvero John Krasinski e Jenna Fischer. Una reunion davvero speciale, che su YouTube si avvia verso i 10 milioni di visualizzazioni.