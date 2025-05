Make Cavese Great Again, il docufilm sul ritorno della squadra in C

Il racconto di un'avventura calcistica, tra passione, attaccamento al territorio, musica, cronaca. Dallo stadio intitolato a una bambina di 9 anni vittima innocente della camorra a quella volta in cui Biagio Antonacci giocò una partita ufficiale con la maglia blu-foncé. Dal 25 maggio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick)

Il ritorno della Cavese in Serie C viene celebrato da Make Cavese Great Again, documentario prodotto da Super Regia Marco Curti , scritto da Carlo Altinier e Marco Curti, che va oltre lo sport, raccontando quattro decenni di pallone, musica, cronaca e passione viscerale per la maglia blu-foncé: un viaggio potente ed emozionante dentro l’identità di un’intera comunità, disponibile dal 25 maggio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il Simonetta Lamberti: uno stadio, una ferita, un simbolo Il cuore di Cava de’ Tirreni batte forte al ritmo delle partite casalinghe della Cavese, nello storico stadio Simonetta Lamberti: il primo intitolato a una donna in Italia. Una bambina di 9 anni, vittima innocente della camorra, la cui memoria ancora oggi scuote le coscienze. Il presidente Alessandro Lamberti – cugino di Simonetta – insieme a Pier Luigi De Flammineis è tornato a guidare la squadra con una missione: onorare le radici e scrivere un futuro degno di Cava.

Dove il calcio incontra il rock: Cava capitale della musica anni ’80 Negli anni ’80, il Simonetta Lamberti si trasforma in tempio della musica internazionale: Eric Clapton, Pino Daniele, Simple Minds, Pink Floyd, Simply Red e i mitici Duran Duran incendiano le notti metelliane. Red Ronnie, testimone diretto, ci fa rivivere quegli istanti iconici con immagini esclusive e aneddoti imperdibili.

Biagio Antonacci in campo? È successo davvero Sì, non è una leggenda urbana. Biagio Antonacci ha giocato una partita ufficiale con la Cavese. Correva l’anno 2003. In questa docuserie, vedremo il cantautore in campo, un gol clamorosamente sbagliato e parole d’amore verso Cava. A raccontarcelo è Fernando Siani, volto di “Cronache di Spogliatoio”.

La Cavese come il Wrexham: un docu in stile internazionale “Make Cavese Great Again” è il primo docufilm calcistico italiano in stile “Wrexham AFC”: una piccola grande squadra, un popolo irriducibile e un legame che va oltre lo sport. È il calcio vissuto come eredità, come fede, come rito collettivo che si tramanda “da padre in figlio”.

La sfida più dura: Serie C ci rivediamo l’anno prossimo La promozione è solo l’inizio. Ora arriva la battaglia vera: restare in Serie C. Allenatore, giocatori, tifosi… tutti si mettono in gioco in un campionato senza sconti. Ce la faranno? Una stagione da vivere tutta d’un fiato, tra adrenalina e cuore. Dallo spareggio di Vibo Valentia al trionfo di Tertenia, sino alle prime gare della Serie C Now 2024/25, un docufilm che non racconta solo il calcio, ma la voglia di rinascere. A Cava il calcio è sangue, appartenenza, identità. Questo docufilm è il tributo a una città folle, passionale e irriducibile. È la storia di chi non smette mai di crederci.