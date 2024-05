Falcone e Borsellino, i film sulla strage di Capaci e di via d'Amelio

14/17 ©Webphoto

Nel 2003 è uscito Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo, film che analizza anche la figura di Emanuela Loi, unica donna della scorta di Borsellino. La interpreta Brigitta Boccoli (in foto). Emanuela Loi, morta nella strage di via D'Amelio, è stata tra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte e la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Il 5 agosto 1992 le è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita