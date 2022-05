3/11 ©Ansa

La Croma bianca viaggiava come seconda auto. Al momento dell’esplosione, l’auto guidata dal giudice non fu investita in pieno ma si schiantò contro il muro di cemento e detriti innalzatosi per lo scoppio, proiettando violentemente Falcone e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Trasportato all'ospedale civico di Palermo, il magistrato morì alle 19:05

Strage di Capaci, 30 anni fa l'attentato che uccise Falcone. FOTO