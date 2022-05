3/8 ©Ansa

Molte delle frasi più celebri di Falcone riguardano proprio la mafia e la sua configurazione. Come questa: "La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida con la fine dell'uomo”

Capaci, la strage in cui morirono Falcone, la moglie e tre agenti. FOTO