Strage di Capaci: Falcone e la tecnologia per combattere la mafia

Puntata speciale di 1234. In occasione dell’anniversario della strage di Capaci raccontiamo come Giovanni Falcone sia stato un innovatore anche dal punto di vista tecnologico

23 maggio 1992. Nella strage di Capaci la mafia uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie, il magistrato Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

In questa puntata speciale di 1234, il podcast sulla sicurezza di Sky TG24, vi parliamo di un aspetto poco conosciuto di Giovanni Falcone: la sua passione per la tecnologia. Una tecnologia utilizzata in maniera innovativa nella lotta alla mafia. Ospite l'avvocato Gioacchino Genchi.