Falcone, secondo le accuse, avrebbe insabbiato le indagini sul coinvolgimento di alcuni politici – come il parlamentare della Dc Salvo Lima – in delitti di altre figure politiche, come Piersanti Mattarella e Michele Reina. Anche Lima, come Matteralla e Reina, morirà ucciso da Cosa Nostra. Nel frattempo, con Ilda Boccassini e la sua inchiesta ribattezzata Duomo Connection, è sulle tracce delle infiltrazioni mafiose a Milano e in Lombardia (in foto, Falcone con Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica e fratello di Piersanti Mattarella)