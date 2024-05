Must23, a Capaci museo che ricorda strage dove morì Giovanni Falcone

Informare educare ed emozionare

L’idea di realizzare questo museo è venuta ai ragazzi di Addio Pizzo Travel e No Mafia Capaci. “Must23 nasce per diversi motivi e con diversi obiettivi –dice Dario Riccobono, direttore del museo- Vogliamo che la figura di Giovanni Falcone non venga dimenticata e vogliamo raccontare quel 23 maggio per quello che è stato per noi ovvero l’inizio di un cammino di riscatto e di liberazione. L’obiettivo –aggiunge Riccobono– è quello di informare, educare ma anche emozionare. Scuotere le coscienze per spingere all’impegno. Conoscere quello che successe oltre 30 anni fa, quando nessuno degli studenti di adesso era ancora nato, riduce il rischio di indifferenza alle mafie”. Lo spazio del museo Must23 sarà dedicato non solo alla memoria ma anche alla cultura e alla divulgazione. Verranno ospitati spettacoli teatrali, concerti ed appuntamenti di riflessione. All’interno del museo anche una libreria, gestita da Feltrinelli, per i giovani di Capaci che, fino ad oggi, non avevano una libreria in paese.