Il Museo della Scienza di Milano celebra i 150 anni di Marconi

Le iniziative del Museo e il podcast Marconi & Co

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci conserva oggetti, documenti e testimonianze bibliografiche raccolte in nome di Marconi, figura chiave nella fondazione del Museo: in veste di Presidente del Consiglio Nazionale della Ricerche, negli anni Trenta contribuì a gettare le basi della nuova istituzione. Ogni mercoledì gli oggetti del Museo racconteranno l’altra storia del wireless, per scoprire chi, insieme a Guglielmo Marconi, più di cento anni fa ha gettato le basi del villaggio globale in cui viviamo oggi.



Per mercoledì 22 maggio , invece, è prevista l'uscita della prima delle sei puntate della serie podcast Marconi & Co, ideata dal Museo e prodotta da Piano P con le voci di Carlo Annese e Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, ICT e Cultura Digitale, con la collaborazione di Roberta Spada del Politecnico di Milano ed Enrico Racca per Piano P.

Alla sua realizzazione non potevano mancare le voci di Marc Raboy, esperto di Marconi di fama mondiale, e di Giovanni Paoloni, professore ordinario di archivistica e storia della scienza dell’Università di Roma La Sapienza, socio dell’Accademia Nazionale delle Scienze, di cui Marconi fu membro. Marconi & Co sarà disponibile sul sito del Museo e sulle maggiori piattaforme di podcast.