Guglielmo Marconi, 150 anni dalla nascita del “papà” della radio

Biografia



Nato a Bologna da madre irlandese, Annie Jameson, e padre italiano, Giuseppe - come riporta il sito della Fondazione a lui dedicata - Marconi non seguì un corso di studi di tipo tradizionale anche a causa dei frequenti spostamenti invernali della famiglia, prima in Inghilterra e poi in Toscana. A Livorno prese lezioni private e sviluppò un forte interesse per l’elettrotecnica, che approfondì con il professore di fisica del liceo locale Vincenzo Rosa, considerato da lui il suo unico “maestro”. Nel laboratorio allestito nella casa paterna, Villa Griffone, nella campagna bolognese, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi, fin da giovanissimo si dedicò ad esperimenti e maturò l’ambizione di diventare inventore. A soli 18 anni tentò di realizzare una nuova pila elettrica da presentare a un Concorso internazionale. Due anni più tardi iniziò a realizzare esperimenti con le onde elettromagnetiche con l’intento di utilizzarle come mezzo per inviare segnali a distanza senza fili. Test che segnarono ufficialmente l’inizio delle radiocomunicazioni. Morì a Roma il 20 luglio 1937 e quello stesso giorno, in segno di lutto, le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per due minuti.



L’invenzione della telegrafia senza fili



Nel 1895, a soli 21 anni, dal suo studio a Villa Griffone, dopo molti caparbi tentativi, riuscì in un’impresa fino a quel momento impensabile: lanciare un segnale senza fili a 2 chilometri di distanza superando un ostacolo fisico, la collina che aveva di fronte interposta tra l’apparato di trasmissione e quello di ricezione. La riuscita di questo suo esperimento fu celebrata dal suo aiutante, il maggiordomo, che sparò in aria un colpo di fucile: gesto considerato come l’atto di battesimo della radio in Italia. Fondamentale nella riuscita dell’invio del segnale fu l’introduzione dell’antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi, oltre ad alcune minuziose modifiche apportate dallo scienziato autodidatta al rivelatore di onde elettromagnetiche. A giugno 1896, avvalendosi dell’aiuto di esperti legali londinesi, registrò il suo primo brevetto. Un anno più tardi fondò la Wireless Telegraph and Signal Company (poi nota come Marconi Company), di cui diventò direttore tecnico e inizialmente fu azionista di maggioranza.