Le 10 donne scienziate che hanno fatto la Storia

Da Marie Curie, prima donna a vincere il premio Nobel nel 1903, a Rita Levi Montalcini, che – fra le tante scoperte - ha identificato il fattore di accrescimento della fibra nervosa. Da Rosalind Franklin, responsabile delle immagini del dna (il merito andò però ai suoi colleghi uomini) a Lise Meiter, a cui si deve la fissione nucleare: iniziò in uno scantinato, perché alle donne non era concesso entrare in laboratorio. Ecco alcune delle scienziate più importanti di sempre