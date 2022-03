7/10 Facebook Anna Grassellino

Anna Grassellino (1981), fisica dei materiali e ricercatrice nel campo della superconduttività, dal 2020 dirige il centro Sqms (Superconducting quantum materials and systems) al Fermilab di Chicago: progetto da 115 milioni di dollari per la costruzione di un computer quantistico per conto del Dipartimento dell’energia Usa. Nota, tra l’altro, per il suo lavoro pionieristico sulle cavità Sfr (superconduttive per frequenze radio) utilizzate negli acceleratori di particelle. Nel 2017 Obama le ha conferito il Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers