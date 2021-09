"Vite - L'arte del possibile", quinta puntata: ospite Fabiola Gianotti

Il Cern come "fabbrica di pace"

Il Cern è un luogo in cui, prima di tutto, si comprende quanto è importante che la scienza sia eterogenea, aggregante, universale: “È molto importante che la ricerca sia globale, da un lato per la scienza stessa, perché la scienza progredisce più rapidamente se si possono condividere i risultati, le idee, le opinioni di scienziati di tutto il mondo. E poi è molto importante per progetti come quelli che sviluppiamo al Cern, che non potrebbero essere realizzati non dico soltanto da un paese ma soltanto da un continente. Quindi qui contribuiscono ai progetti del Cern con risorse, con cervelli, con tecnologie, con l’industria tutti i continenti. Poi c’è l’aspetto della scienza come ‘colla’, come uno dei pochi strumenti che abbiamo oggi per creare ponti tra le persone in un mondo che è sempre più fratturato. Siccome la scienza è universale perché si basa su fatti e non su opinioni e le leggi della natura sono le stesse in Italia come in Cina o a Ginevra o negli USA, la passione per capire le cose accomuna tutta l’umanità, la scienza non ha passaporto, non ha partito politico, non ha religione e quindi è una colla ed è molto importante che la scienza usi questo suo potere globalmente”. Ma soprattutto il Cern, per Gianotti, è una “fabbrica di pace” che coinvolge “circa 18000 ricercatori di tutto il mondo, in rappresentanza di più di 110 nazionalità. Alcuni di questi ricercatori vengono anche da paesi che non intrattengono relazioni amichevoli e qui lavorano insieme. Per esempio, gruppi di colleghi israeliani hanno istituito dei fondi per sostenere con delle borse di studio gli studenti palestinesi. Certo, posti come il Cern non possono risolvere conflitti geopolitici, però possono mostrare quello che l’umanità riesce a fare quando mettiamo da parte le nostre divergenze e ci concentriamo sul bene comune e su valori nobili. In questo senso penso che il Cern, come del resto altri istituti di ricerca scientifica internazionali, contribuiscano a piantare piccoli granellini di pace”.