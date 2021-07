Il fondatore di Yoox Net-A-Porter sarà l'ospite dell'appuntamento di venerdì 23 luglio, alle 20.45 su Sky TG24, con il nuovo ciclo d'interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo. Durante la puntata, disponibile on demand e proposta anche su Sky Arte il 26 luglio, si parlerà della sua vita, dell’esperienza da imprenditore e dei suoi progetti futuri Condividi:

Federico Marchetti, il fondatore di Yoox Net-A-Porter è il protagonista della quarta puntata del secondo ciclo di "Vite – L’arte del possibile", una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. L’incontro con l’imprenditore andrà in onda su Sky TG24 venerdì 23 luglio alle 20.45 e sarà rivedibile su Sky Arte il 26 luglio alle 12.10 e disponibile On Demand e sul sito Skytg24.it. Sarà un modo per parlare, fra l'altro, della sua vita e dell’esperienza come imprenditore, che con un’intuizione pionieristica ha unito mondi un tempo lontani tra loro, come tecnologia e moda, ma anche dei suoi progetti futuri. "Sicuramente non mi vedo tornare indietro, non mi vedo tornare a fare il dipendente. Il dna da imprenditore ormai mi piace troppo e quindi l’unica cosa che posso veramente fare è o aiutare gli altri oppure avere il mio progetto", ha detto. (LA PUNTATA CON BRUNELLO CUCINELLI - LA PUNTATA CON DIEGO DELLA VALLE - L'INTERVISTA AD ALESSANDRO BARICCO).

L'avventura di Yoox leggi anche "Vite - L'arte del possibile": Cucinelli ospite terza puntata. VIDEO L'intervista va in onda nell'ultimo giorno di Federico Marchetti da chairman di Yoox, gruppo che ha fondato e guidato per oltre vent’anni. "In banca d’affari andai via - ha raccontato - anche perché avevo visto alcune ingiustizie che non mi erano piaciute. Quando sono tornato dagli Stati Uniti ho fatto il dipendente di una società di consulenza e anche lì non mi sono trovato bene. Poi finalmente ho inventato Yoox: la mia azienda, il mio progetto". Un progetto in cui l’imprenditore ravennate ha sempre creduto, nonostante gli ostacoli e lo scetticismo da parte dei marchi della moda che vedevano internet come qualcosa di estremamente lontano. Marchetti vorrebbe che la sua azienda gli sopravvivesse e che vivesse “come la mia creatura, mio figlio. Quindi, da questo punto di vista, penso di essere molto simile a tutti gli altri imprenditori italiani, però la vera differenza sta nel fatto che io ho cominciato da zero, anzi forse da sottozero perché comunque avevo dei debiti tornando dagli Stati Uniti, e il capitalismo che mi ha ispirato nel costruire Yoox e poi Yoox Net A Porter è forse più un capitalismo all’americana, piuttosto che un capitalismo italiano familiare".

Il progetto con il principe Carlo d'Inghilterra leggi anche "Vite – L’arte del possibile": Baricco ospite della seconda puntata Marchetti porterà la sua grande esperienza nel campo del digitale e del fashion anche alla "The Prince’s Foundation", l’associazione benefica fondata dal Principe Carlo d’Inghilterra, di cui sarà presidente del settore Fashion all’interno del progetto Sustainable Markets Initiative. Marchetti, che con il Principe Carlo ha già realizzato il progetto “The Modern Artisan”, racconterà a "Vite - L'arte del possibile" come è nata la loro collaborazione. "A una cena il Principe Carlo mi chiese di farmi venire un’idea per un progetto da fare insieme. Io sono tornato a casa e mi sono detto: adesso cosa mi invento? La fantasia ce l’ho, però non era facile. Mi sono detto ‘lavoriamo sui giovani", sono le parole dell'imprenditore: "Ho pensato di inventare un modo nuovo di vedere il mestiere dell’artigiano, di dare agli artigiani degli strumenti nuovi che sono il digitale, i big data e l’artificial intelligence, così da attrare un po’ più di giovani che magari adesso stanno dicendo: ‘io non lo voglio fare l’artigiano, facciamolo fare ai vecchi’. Ho messo insieme queste cose qui, gliele ho presentate e, detto fatto, è partito questo progetto che si chiama The Modern Artisan, cioè l’artigiano moderno, di cui abbiamo appena lanciato adesso la versione 2, quindi The Modern Artisan 2".