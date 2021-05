Torna “Vite - L’arte del possibile”. L'ospite è Diego Della Valle

Diego Della Valle protagonista della prima puntata

L’incontro con il presidente e amministratore delegato di Tod’s, azienda da lui fondata negli anni ’80, è l’occasione per parlare non solo della sua esperienza di imprenditore ma anche per scoprire le passioni, i ricordi più importanti, dei sogni e i progetti futuri. A proposito del suo atteggiamento verso la competizione, Della Valle afferma che gli piace farla ancora sull’oggetto (“Vediamo cosa fanno gli altri e quelli bravi li rispettiamo e cerchiamo anche di tenerli d’occhio"), mentre la caratteristica che più lo attrae in una persona è la visione (“E’ molto interessante perché dentro la visione c’è la curiosità, l’intelligenza”). Sul futuro della sua azienda post-pandemia ha le idee chiare: “Per me è importante che riusciamo a fare tutto quello che vogliamo fare, con un futuro che non sarà più quello di ieri e avendo mantenuto tutte le nostre posizioni. Mi piace uscire da questo momento con un’azienda che ha fatto il suo”. Mentre il piano personale è riuscire a fare un po’ meno: “Per me è un gran progetto – dice - Non vedo l’ora. Mi sono dato un obiettivo di tempo molto corto ma come mi ha detto qualche mese fa un vecchio contadino: ‘Ricordati che la vita è un metro, tu sei arrivato qua’, alludendo alla fase finale della vita. In un minuto - sottolinea l’imprenditore - mi ha chiarito una realtà inconfutabile, allora questo ultimo pezzetto vediamo di godercelo un po’, lavorando ma prendendosela un po’ più comoda".

Tra gli intervistati del ciclo anche Fabiola Gianotti, Alessandro Baricco, Carla Fracci, Lina Wertmuller, Brunello Cucinelli ed altri i cui nomi verranno successivamente annunciati. Le interviste di “Vite – L’arte del possibile” sono disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it.