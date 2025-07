Carla Zambelli: “Perseguitata in Brasile, Italia neghi l'estradizione”

"In Brasile ho subito una persecuzione politica, senza prove e senza alcuna garanzia difensiva. Non mollo, la mia speranza è che l'Italia si opponga alla mia estradizione". A dichiararlo è stata la ex deputata italo-brasiliana Carla Zambelli che, ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è stata arrestata ieri dalla polizia a Roma. Membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Zambelli ha la cittadinanza italiana ed è stata condannata in Brasile per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). "Anche l'interessamento di alcuni politici alla vicenda è utile a far emergere quanto accaduto a Zambelli nelle aule di giustizia brasiliane", ha detto Pieremilio Sammarco commentando le dichiarazioni del ministro Salvini, il quale aveva annunciato l'intenzione di incontrare Zambelli.

Zambelli: “Se devo scontare una pena sarà in Italia”

In un video diffuso ieri sera in Brasile dopo l'arresto a Roma, la parlamentare ha espresso poi la sua intenzione di restare in Italia, dicendosi fiduciosa nei confronti del sistema giudiziario italiano. "Se dovrò scontare qualsiasi pena, sarà qui in Italia, che è ancora un paese giusto e democratico", ha detto. "Sono tranquilla, il mio cuore è sereno. Non sto scappando, sto resistendo", ha aggiunto. Zambelli ha espresso anche l'intenzione di chiedere asilo politico in Italia e ha giustificato la decisione come un modo per proteggersi da quella che considera una persecuzione da parte delle autorità politiche e giudiziarie brasiliane. In Italia "non abbiamo un dittatore al potere, non abbiamo l'autorità dittatoriale del (giudice ) Alexandre de Moraes e dei suoi compari della Corte Suprema", ha aggiunto.