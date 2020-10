1/15 ©Getty

Nel 1903 Marie Curie e suo marito Pierre furono insigniti del premio Nobel per la fisica per il loro lavoro di ricerca sui fenomeni radioattivi. La scienziata polacca naturalizzata francese avrebbe vinto anche il Nobel per la chimica nel 1911 per la scoperta del radio e del polonio. Marie Curie è l'unica donna tra i quattro vincitori di due Nobel ed è anche la sola ad aver ricevuto il riconoscimento in due campi scientifici diversi

