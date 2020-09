Premi Nobel, la cerimonia per la prima volta dal 1944 sarà solo online

Per la prima volta dal 1944 la cerimonia fisica di consegna del Premio Nobel, prevista il 10 dicembre a Stoccolma, è stata annullata. A causa della pandemia di Covid-19 (IL BOLLETTINO, LE MAPPE) la premiazione sarà virtuale, trasmessa in diretta televisiva e online e in assenza dei vincitori, che ritireranno i prestigiosi riconoscimenti nei loro Paesi, presso un'ambasciata svedese o l'istituzione in cui lavorano.

L'annuncio dei vincitori dal 5 al 12 ottobre

I nomi degli assegnatari dei premi per Medicina, Fisica, Chimica, Letteratura, Pace ed Economia saranno resi noti nelle date previste, tra il 5 e il 12 ottobre, tra Stoccolma e Oslo. Ma la storica cerimonia nella sala concerti di Stoccolma traslocherà in una sede più piccola e gli invitati non supereranno le cento persone. Il banchetto non si farà e, se necessario, l'intero evento potrebbe diventare solo digitale.

Il 10 dicembre una cerimonia per pochi

I dettagli della cerimonia sono stati resi noti dalla Fondazione Nobel, che lo scorso luglio aveva già annunciato la cancellazione - per la prima volta dal 1956 - della cena di gala in Svezia. Solo la cerimonia per il Premio Nobel per la Pace si svolge a Oslo: il prossimo 10 dicembre non si terrà come di consueto nel grande atrio del palazzo comunale di Oslo, che può contenere un migliaio di ospiti, ma nel piccolo ingresso di un edificio della locale università, dalla capienza massima di 100 persone. Il banchetto in onore del laureato, tradizionalmente organizzato la sera della consegna del premio, è stato cancellato.